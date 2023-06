Roland-Garros 2023: Qualifié pour les quarts, Ruud veut retrouver le dernier carré parisien

Le Norvégien Casper Ruud est venu à bout du Chilien Nicolas Jarry et jouera les quarts de finale à Roland-Garros.

Casper Ruud, 4e mondial et finaliste l’an dernier, a bataillé trois sets et 3h20 pour venir à bout du Chilien Nicolas Jarry (35e) 7-6 (7/3), 7-5, 7-5 et se qualifier lundi pour les quarts de finale à Roland-Garros.