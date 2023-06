Classement: Qualité de vie: Genève et Zurich moins bien cotées

Le classement des 173 villes les plus agréables du monde vient d’être publié par le magazine «The Economist». La capitale autrichienne Vienne trône toujours en tête. Les deux plus grandes villes de Suisse restent dans le top 10 cette année mais Zurich ne figure plus sur le podium (6e rang) et Genève passe de la 6e à la 7e place.