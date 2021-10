Roumanie – Le gouvernement roumain renversé en pleine crise sanitaire

Roumanie : «Qu’allez-vous gagner en plongeant le pays dans le chaos?»

Le parlement roumain a voté en faveur d’une motion de censure mardi, renversant ainsi le gouvernement. L’incertitude va régner à la tête de l’Etat.

Le Parlement roumain a approuvé mardi une motion de censure contre le gouvernement libéral, ouvrant la voie à une période d’instabilité politique en pleine quatrième vague de Covid-19. La motion a été adoptée par 281 voix, soit largement plus que les 234 requises, selon les résultats officiels. En place depuis les élections de décembre, le Premier ministre Florin Citu, un ancien banquier de 49 ans, était devenu ces derniers mois la bête noire de la droite comme de la gauche.

Alliés improbables en temps normaux, les élus de l’USR (centre droit), ancien membre de la coalition au pouvoir, du Parti social-démocrate (PSD, opposition) et du parti d’extrême droite AUR ont voté de concert pour destituer l’exécutif. Les libéraux (PNL, au pouvoir) ont eux boycotté le vote, dénonçant une action «irresponsable» de ces trois formations.

«Qu’allez-vous gagner en plongeant le pays dans le chaos?» avait lancé le Premier ministre, au début de la séance du Parlement, en s’adressant aux partis ayant déposé cette motion. Et d’assurer que le prochain exécutif serait toujours formé «autour des valeurs libérales», avant de quitter le Parlement sans attendre le résultat du vote.

De nouvelles élections?

Or, selon plusieurs voix au sein du PNL, M. Iohannis envisagerait justement de le reconduire à ce poste, jouant sur l’aversion des élus à d’éventuelles élections anticipées. «Florin Citu est notre choix à court, moyen et long terme», a affirmé dimanche l’eurodéputé Rares Bogdan, proche de M. Iohannis.

Selon la Constitution, le chef de l’Etat peut dissoudre le Parlement si les élus refusent deux candidats au poste de Premier ministre en l’espace de 60 jours. Porté par les sondages, le PSD est le seul parti à souhaiter des législatives et a d’ores et déjà annoncé qu’il ne soutiendrait aucun Premier ministre issu du camp des libéraux.

Factures explosives

Cette nouvelle crise politique intervient alors que la Roumanie est confrontée à une montée en flèche des nouvelles contaminations au Covid-19, plusieurs médecins évoquant des «conditions de guerre» dans les hôpitaux. Plus de 15’000 nouveaux cas et 252 décès ont ainsi été recensés en 24 heures mardi, des chiffres records depuis le début de la pandémie, qui a fait 37’929 morts.

Vendredi, la Roumanie a été endeuillée par une nouvelle tragédie: un incendie a ravagé l’unité de soins intensifs d’un hôpital du sud-est, faisant sept morts, troisième sinistre meurtrier touchant un établissement hospitalier en moins d’un an. Malgré l’aggravation de la crise sanitaire, la campagne de vaccination peine à convaincre, seul un tiers des 19 millions de Roumains sont complètement vaccinés à ce jour.

Alors que le froid s’annonce, la population semble davantage inquiète d’une flambée des factures de gaz et d’électricité. Le gouvernement a promis de compenser une partie de cette hausse pour les foyers démunis. Mais, dans ce pays parmi les plus pauvres de l’Union européenne, le pouvoir d’achat d’une large frange de la population a déjà été grignoté par une inflation au plus haut depuis 2011, soit 5,3% en août.