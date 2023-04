Football: Quand Ancelotti donne congé à ses joueurs

Si la Liga semble définitivement perdue – les Merengue ont 12 points de retard sur le FC Barcelone, le Real Madrid est toujours en course pour remporter la Ligue des Champions – le match aller des quarts de finale a lieu mercredi face à Chelsea – et la Coupe d’Espagne, après le poème récité par les joueurs de Carlo Ancelotti mercredi sur la pelouse du Camp Nou de l’ennemi juré, le FC Barcelone (4-0).

«Tout d’abord, je vous félicite. C’est une fierté d’avoir assisté à un match comme celui-ci. S’asseoir sur le banc et regarder une telle performance est une source de fierté pour moi et pour tous ceux qui travaillent avec vous, a débuté le technicien italien dans les vestiaires, face à ses joueurs, avant de confesser. Je vous ai menti. Ce n’était pas la finale mais la demi-finale (rires). La finale, on devra la jouer (face à Osasuna).»