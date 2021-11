Quand Andrew Garfield corrige sa page Wikipedia

États-Unis : Quand Andrew Garfield corrige sa page Wikipédia

L’acteur britannico-américain a mis les choses au clair concernant une information circulant à son propos sur le Net.

Sur la page consacrée au héros du film «Tick, Tick… Boom!» il était en effet écrit qu’en plus d’avoir fait de la natation et de la gymnastique durant sa jeunesse, Andrew était également un philatéliste passionné. Rien de plus faux, a déclaré le Britannico-Américain, qui ignorait carrément comment prononcer le mot «philatéliste». «C’est étrange, on me pose beaucoup de questions à ce sujet ces derniers temps. On me demande: «Alors, quel est ton timbre qui a le plus de valeur?» Je réponds: «Quoi? Je ne collectionne pas les timbres», a raconté l’acteur.