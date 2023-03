Visite du chef de l’armée à Crissier: Du vin pour les hommes, des fleurs pour Isabelle Moret: «C’est sexiste!»

Pour le commun des mortels, les occasions de croiser le big boss de l’armée suisse, en l’occurrence le commandant de corps Thomas Süssli, sont plutôt rares. À l’inverse, il n’est pas difficile de constater que, de manière générale, l’égalité entre hommes et femmes est encore loin d’être atteinte. Mercredi soir, les deux phénomènes se sont croisés à Crissier (VD). Hasard du calendrier, c’est en cette journée internationale des droits des femmes qu’une rencontre entre armée suisse et chefs d’entreprise vaudois était organisée. Plus d’une centaine de patrons étaient présents, ainsi que de nombreux militaires. Mais, à vue d’œil, il n’y avait pas plus d’une femme pour dix hommes dans la salle.