Vaud : Quand au bruit s’ajoute l’inaccès à sa place de parc, il disjoncte

Excédé par des nuisances sonores devant chez lui et n’ayant pas eu accès à la place réservée pour sa voiture à cause d’un chantier, un villageois a lancé une barre métallique contre la façade de l’immeuble en rénovation.

Pour Christophe*, c’en était trop. S’il supportait avec beaucoup de peine le bruit causé depuis plus d’un an par les travaux effectués dans un immeuble en réfection devant chez lui, le trentenaire suisse a disjoncté en mars quand il a constaté qu’un véhicule du chantier obstruait l’accès à sa place de parc. Ce jour-là, l’homme de 34 ans domicilié dans un village du Nord vaudois a perdu toute maîtrise. «Il a jeté au sol des éléments d’échafaudage qui se trouvaient dans une camionnette. Il s’est ensuite emparé d’une barre métallique et l’a jeté contre la façade de l’immeuble en réfection . Il a ensuite quitté les lieux en emportant les clés des deux véhicules de chantier», a déploré le procureur dans son ordonnance pénale.