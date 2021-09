Football - Quand Aulas comprend qu’il y a hors-jeu

On a tous été un peu comme Jean-Michel Aulas à un moment de notre vie. Le président de l’Olympique Lyonnais est passé de la joie à la consternation samedi soir. Son équipe a marqué – du moins c’est ce qu’il a cru avant que l’arbitre n’invalide le but pour cause de hors-jeu. Aulas avait déjà commencé à taper dans les mains des personnes à côté de lui avant de s’arrêter net.