Passée à côté de son début de match, la Biélorusse s’est ressaisie et a progressivement déroulé son tennis. Signe que rien ne pouvait lui arriver, elle a inscrit un point venu d’ailleurs dans l’ultime jeu de la dernière manche. À 15-0 service en sa faveur, elle a conclu un échange de onze coups par un revers slicé. La balle a alors roulé une fraction de secondes sur le filet avant de retomber impeccablement dans le camp de son adversaire.

Incrédule, Azarenka s’est agenouillée avant de se prendre la tête dans la main puis de lâcher un rire de soulagement. Galvanisée par cette finition improbable de légèreté et d'équilibre, la finaliste malheureuse du dernier US Open a conclu le match trois points plus tard. Elle espère sûrement avoir autant de réussite ce vendredi contre la Belge Elise Mertens.