FRANCE

Quand Bachelot jurait ne jamais revenir: «Malheur! Ah ben non!»

À maintes reprises ces dernières années, l’ancienne députée a martelé qu’elle ne reviendrait jamais en politique. La voilà ministre de la Culture.

Trois ans plus tard, face à Jean-Jacques Bourdin sur RMC, elle se disait «beaucoup trop vieille» pour reprendre une activité ministérielle. «J’ai fait mon temps dans la vie politique active», assurait-elle. Quelques mois plus tard dans «Le Grand Journal» sur Canal +, l’ancienne députée enfonçait le clou: «La politique est une drogue (…) et les gens pensent que je suis gravement intoxiquée et que si on me faisait une proposition je l’accepterai… Et non», affirmait-elle.