Tension sexuelle intense chez les Bridgerton

Potins, mensonges, grands bals et surtout, mariage, mariage et mariage: cette semaine on s'mate la 2e saison de «La chronique des Bridgerton».

Bienvenue dans la haute so­ciété britannique des années 1820. Créée par la célèbre Shonda Rhimes, la série basée sur la saga littéraire de Julia Quinn revient avec une nouvelle intrigue. En décembre 2020, «La chronique des Bridgerton» suivait l'histoire d'amour entre Daphne et le duc de Hasting. Cette saison, c'est au tour du frère de Daphné, Anthony Bridgerton, de vouloir se marier. Mais alors que, par devoir, il jette son dévolu sur le «diamant» de la reine, Edwina, il noue quelque chose de puissant avec Kate, la grande sœur de sa future épouse. On vous en dit plus dans la vidéo ci-dessus.

«La chronique des Bridgerton» Saison 2. De Chris Van Dusen. Avec Jonathan Bailey, Phoebe Dynevor, Simone Ashley, Charithra Chandran, Nicola Coughlan. Sortie vendredi 25 mars 2022 sur Netflix. Note: ***

Films et séries à (re)voir

Tu passes plus de temps à chercher des films et séries qu’à en regarder? La chronique «on s’mate quoi» te donne de quoi piocher dans les dernières nouveautés. Tous nos épisodes ci-dessous.

Épisode 20 – «The Batman»

Une réalisation à couper le souffle, durant près de trois heures, rend toute sa splendeur à l’un des plus mythiques personnages issus du monde des Comics. Le justicier masqué revient dans le très attendu film de Matt Reeves, et on débriefe dans «On s’mate quoi?».

Épisode 19 – «SOS Fantômes»

Les Bibendums chamallows, le Dieu Gozer et les fantômes sont de retour: la franchise culte reprend du service cette semaine dans les salles obscures, avec «SOS Fantômes: l’héritage».

Épisode 18 – «Red Notice»

Les plus grandes stars du moment (Dwayne Johnson, Ryan Reynolds et Gal Gadot), un tournage aux quatre coins du monde (Rome, Bali, Londres, Séville, l’Égypte, l’Amazonie) et le budget le plus cher jamais investi par Netflix (environ 200 millions de dollars): «Red Notice» a de nombreux atouts pour cartonner, sur la plateforme ou dans les salles de cinéma. On vous en dit plus dans la vidéo ci-dessus.

Épisode 17 – «Les Éternels»

C’est peu dire que Chloé Zhao, Oscarisée avec son drame social «Nomadland», était attendue au tournant avec «Les Éternels». À nos yeux, le film n’est ni une grande réussite, ni un échec.

Épisode 16 – «Le dernier duel»

Rivalité, trahison, vengeance, une femme violée qui défie une nation, des batailles violentes, des chevaliers, des costumes et des décors d’époque: cette semaine, on s’mate «Le dernier duel», de Ridley Scott.

Épisode 15 – «Mourir peut attendre»

Au terme d’une attente interminable avec une sortie repoussée d’un an et demi à cause de la pandémie, les dernières aventures de Daniel Craig dans le costume de James Bond sont enfin sur grand écran.

Épisode 14 – «Sex Education»

Très attendue, la saison 3 de «Sex Education» est enfin arrivée sur Netflix, le 17 septembre 2021.

Épisode 13 – «Lupin, partie 2»

Le plus gentleman des cambrioleurs faisait son grand retour le 11 juin 2021 sur Netflix. L’occasion parfaite pour un petit débrief «On s’mate quoi?».

Épisode 12 – «Cruella»

Dans cette vidéo, je te conseillais «Cruella», qui raconte le passé de la célèbre voleuse de chiens, avec Emma Stone dans un rôle qui lui va comme un gant.

Épisode 11 – «Promising Young Woman»

Dans l’épisode 11, je te parlais de «Promising Young Woman», un film de revanche audacieux oscarisé pour son scénario, dans lequel Carey Mulligan s’est donné pour mission de punir les violeurs… à sa façon:

Épisode 10 – «Sexify»

Dans cet épisode, on faisait le point sur la série Netflix «Sexify», une production polonaise drôle, punchy et décomplexée:

Épisode 9 – «Milla»

Dans notre 9e épisode de «On s’mate quoi?» on te parlait de «Milla», un magnifique film qui tombait à pic pour célébrer la réouverture des salles de cinéma:

Épisode 8 – «Le Serpent»

Dans cet épisode, on avait mis à l’honneur la série «Le Serpent», dispo sur Netflix, dans laquelle Tahar Rahim joue un tueur en série hyperflippant:

Épisode 7 – «Sky Rojo»

Dans notre 7e épisode de «On s’mate quoi?» on te parlait de «Sky Rojo», nouvelle série des créateurs de «La casa de papel» qui suit trois prostituées en cavale, visible sur Netflix:

Épisode 6 – «Moxie»

Dans le sixième épisode, on évoquait «Moxie», comédie sur une adolescente qui déclare la guerre au sexisme dans son école, à voir sur Netflix:

Épisode 5 – «Love, Victor»

Dans l’épisode 5, on te parlait de «Love, Victor», série sur un ado rempli de doutes sur son orientation sexuelle, visible sur Disney+:

Épisode 4 – «Malcolm & Marie»

Pour notre quatrième épisode, on avait choisi «Malcolm & Marie», réalisé par le créateur de la série «Euphoria» Sam Levinson et disponible sur Netflix.

Épisode 3 - «OVNI(s)»

Dans notre troisième épisode, on partageait notre coup de cœur pour «OVNI(s), la nouvelle série délirante de Canal+:

Épisode 2 - «Fried Barry»

Dans notre deuxième épisode, on avait parlé de «Fried Barry», un film bien déjanté avec un alien qui s’emparait du corps d’un toxico, présenté au festival Black Movie:

Épisode 1 – «The Prom» et «Tiny Pretty Things»

Dans notre premier épisode, on t’avait présenté «The Prom», une comédie musicale haute en couleurs avec Meryl Streep et Nicole Kidman, ainsi que «Tiny Pretty Things», une série dans laquelle les scandales éclaboussent les jeunes danseuses d’une école de ballet: