Coronavirus : Quand Bigard associe le vaccin et l’étoile jaune

L'humoriste français Jean-Marie Bigard a comparé, face caméra, le futur pass sanitaire au signe distinctif imposé aux juifs pendant la Seconde Guerre mondiale

«Je compare et il faut absolument mettre un signe distinctif. C'est pas plus pratique de nous mettre un signe pour dire "je ne suis pas vacciné"?», lâche-t-il très virulent au journaliste. Jean-Marie Bigard dénonçait le certificat qui doit entrer en vigueur à partir du 1er juillet, pour faciliter les voyages au sein de l'Union européenne malgré la pandémie.

«Pourquoi je me ferais vacciner?» a-t-il ajouté, préférant «guérir tout seul avec mes anticorps. Je n'ai pas besoin qu'on me colle dans le corps une merde qui ne risque que de m'apporter des emmerdements». Il a conclu la brève interview en écartant tout intérêt et efficacité des vaccins contre le Covid.