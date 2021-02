Insolite : Quand Bob Sinclar reprend du Florent Pagny à la sauce Covid-19

Le célèbre DJ parisien a réalisé une reprise, sur laquelle il chante, de «Ma liberté de penser» à l’aune du Covid-19. Drôle.

On connaissait Bob Sinclar, le DJ. On ne connaissait en revanche pas encore Bob Sinclar, le chanteur. C’est pourtant bien en chantant que le Parisien de 51 ans, auteur des tubes «Gym Tonic», «I Feel For You», «Love Generation» ou encore «World, Hold On», s’est illustré sur une reprise de «Ma liberté de penser» de Florent Pagny.