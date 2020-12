Le maillot Burger Queen de l’équipe féminine de Stevenage. Stevenage FC

Le club anglais Stevenage FC sait décidément se faire remarquer. Son équipe masculine évolue en League Two (4e division) et elle est pourtant l’une des plus célèbres du jeu de console FIFA. Comment est-ce possible? Grâce à une campagne rondement menée par le sponsor du club, Burger King.

La chaîne américaine de fast-food avait notamment instauré l’année dernière le «Stevenage Challenge», exhortant les joueurs de console à partager leurs plus beaux buts avec l’équipe anglaise. La campagne avait été concluante: durant deux semaines, le Stevenage Football Club avait été l’équipe la plus utilisée dans le Mode Carrière de FIFA, et plus de 25 000 buts avaient été partagés en ligne.

Cette saison, les dirigeants de Stevenage ont décidé de faire le buzz avec leur équipe féminine. En lieu et place de Burger King, la chaîne de restauration a tout récemment adapté son logo en «Burger Queen» sur le maillot des joueuses.

Depuis, l’équipe féminine du Stevenage FC cartonne sur les réseaux sociaux. «C’est dingue pour toutes les bonnes raisons» a déclaré le responsable de l’équipe féminine Joe Goude à la radio BBC Three.

«Cela nous donne l’opportunité de montrer que les joueuses peuvent jouer au même niveau que les hommes, avec le même soutien et les mêmes infrastructures. Grâce à cette opération, nous avons atteint près de 10 millions de personnes sur internet», a détaillé Joe Goude.