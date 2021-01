Camille a franchi un cap, elle poursuit son évolution. Terminer une course de Coupe du monde à la 6e place, quand on part avec le dossard 57, c’est une performance incroyable, presque un exploit. Donc c’est formidable. Mais en ski, rien ne vaut une victoire.

Elle sait qu’il y a encore beaucoup de travail à effectuer, à tous les niveaux. Mais elle franchit des caps, dans les domaines technique, physique et mental. J’ai beaucoup aimé l’engagement et le courage dont elle a fait preuve à Flachau, en première comme en deuxième manche.

V ivre le retour d’un athlète après tant de déboires, de souffrances, j’ai déjà vécu ça avec Justin Murisier ces dernières années. On parle de la reconstruction physique mais aussi mentale d’athlètes qui, parfois, peuvent se sentir démoralisés. Je suis un guide, en somme, en qui ils doivent avoir confiance - c’est parfois dur de leur expliquer la patience, par exemple. Mais pour moi, c’est plus facile: je fais mon boulot, j’ai mon fil conducteur, ma voie à suivre. Le sportif, lui, a ses hauts et ses bas. Avec Camille, on a partagé des émotions très fortes durant tous ces mois, il y a eu beaucoup d’échange et de travail. Alors oui, quand Camille a franchi la ligne mardi, quand j’ai vu sa performance, une petite larme a c oulé .