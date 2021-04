Quand choisir une voiture hybride rechargeable?

Question de Paul à l’équipe d’experts de l’UPSA:

Les voitures rechargeables font actuellement l’objet d’une forte demande. J’ai moi-même aussi pensé à acheter un modèle hybride rechargeable. Mais j’ai commencé par faire mes calculs: je devais compter près de 6000 francs pour installer une borne de recharge. De plus, ces véhicules sont plus chers que les véhicules à essence ou diesel traditionnels: la voiture qui m’intéresse coûte ainsi entre 10 000 et 15 000 francs de plus. En contrepartie, je dépenserais près de 200 à 400 francs par année en moins pour l’approvisionnement en énergie (carburant et électricité). Je roule environ 200 kilomètres par jour. D’après mes calculs, je devrais rouler pendant 100 ans avec cette voiture pour rentabiliser les coûts supplémentaires ainsi engendrés. On ne s’en sort pas ou mon calcul est faux?

Réponse de Markus Peter de l’UPSA:

Cher Paul,

Une question passionnante, merci. Pour commencer, il faut considérer les véhicules hybrides rechargeables non seulement sous l’angle financier, mais aussi en termes d’émissions de CO 2 . Le fait qu’un tel véhicule soit pertinent aussi bien financièrement qu’écologiquement dépend beaucoup de la distance parcourue sans s’arrêter et de la disponibilité d’une borne de recharge à la maison, au travail ou sur la route.

Une voiture hybride rechargeable est intéressante sur le plan climatique si elle peut être utilisée le plus souvent possible en mode purement électrique. Si tu roules environ 200 km par jour, un mode purement électrique n’est pas une option pour toi. Le moteur à combustion sera donc utilisé relativement souvent, sauf si tu as la possibilité de recharger la batterie de propulsion plusieurs fois par jour.

Enfin, un véhicule hybride rechargeable est un véhicule polyvalent qui n’est par conséquent jamais aussi bon que les «spécialistes» de chaque discipline: il n’est ainsi pas le meilleur, ni en mode électrique puisqu’il est surpassé par les véhicules purement électriques en terme d’autonomie et de prix, ni en mode motorisation conventionnelle car il est cher et lourd. On pourrait faire une comparaison avec des pneus toutes saisons qui constituent toujours un compromis.

Mais comme tu l’as constaté dans ton calcul, ce n’est pas pour rien que cette double technique coûteuse existe. Elle est aujourd’hui souvent utilisée pour remplacer une version correspondante plus puissante (par exemple un moteur à combustion V6 ou V8) et proposer ainsi aux amateurs de SUV et de 4x4 une bonne alternative tout en disposant du levier très efficace de la réduction des valeurs de CO 2 des flottes.

Si l’on choisit un véhicule rechargeable, il est bien évidemment décisif qu’il soit utilisé le plus souvent possible en mode électrique, ce qui présuppose des recharges régulières de la batterie. Ceci permet de faire des économies (un kilomètre parcouru à l’électricité est en effet généralement meilleur marché qu’à l’essence ou au diesel) et de réduire les émissions de CO 2 ainsi que la pollution, pour autant que le courant électrique provienne de sources renouvelables. Au final, c’est moins la technologie de propulsion en elle-même que l’énergie utilisée qui est décisive.

Bonne route!

