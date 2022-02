Milan : Quand Clara Luciani photobombe Rihanna et ASAP Rocky

La chanteuse française s’est retrouvée par hasard sur un cliché du couple pris durant la Fashion Week de Milan

Un peu malgré elle, Clara Luciani a beaucoup fait rire ses abonnés. L’artiste de 29 ans, en couple avec un célèbre chanteur , a partagé quelques photos de son passage à la Fashion Week de Milan. C’est l’une d’entre elles, la deuxième de son post, qui a amusé les internautes. Sur le cliché, on peut voir Rihanna et ASAP Rocky et, dans le fond à droite, la tête de Clara qui ne s’attendait visiblement pas à apparaître sur l’image.

«24h à Milan: juste le temps qu’il fallait pour photobomber Rihanna et ASAP Rocky avec ma tête de Gremlins et manger beaucoup de pâtes», s’est amusée celle qui a reçu la Victoire de la Musique 2022 de l’Album de l’année et que l’on pourra voir en juin 2022 à Festi’neuch. Elle a également zoomé dans le cliché pour que les gens puissent mieux la voir et le résultat est hilarant.