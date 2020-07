GABLOK

Quand construire sa maison devient un jeu d’enfant

Grâce à un nouveau système de maison en bois en kit, construire une maison est pratiquement devenu un jeu d’enfant.

Dans son enfance, le Belge Gabriel Lakatos était un grand fan de jeux de construction par emboîtement. Cette passion ne l’a manifestement jamais quitté, car un quart de siècle plus tard, ce professionnel du bâtiment a développé un système de kit de construction en bois simple et performant et a fondé sa société, Gablok, en 2019. L’objectif de Gabriel Lakatos est de proposer un produit qui soit ludique et accessible à M. Tout-le-Monde. D’après lui, la personne qui est en mesure de monter par exemple un meuble de chez Ikea est aussi parfaitement capable de bâtir une maison Gablok.