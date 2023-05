Immobilier: Quand contester une hausse de loyer devient un chemin de croix

Hausse encore en 2023

Selon le portail Homegate, le prix des appartements proposé en Suisse a connu une hausse de 2,8% en 2022. L’Asloca table sur 2,5% d’augmentation cette année à cause du taux hypothécaire qui passera à 1,5% dès juin et l’inflation qui pèse sur les charges. Conséquence: l’association de défense des locataires a enregistré une hausse des consultations entre 2020 et 2022, passant d’environ 10’000 à presque 12’000 par année, rapportait «La Tribune de Genève». À Genève, le nombre de litiges entre bailleur et locataire est passé de 150 en 2021 à 550 l’an dernier. L’Asloca estime que le taux de contestation du contrat de bail initial (dans les 30 jours qui suivent la remise des clefs) est inférieur à 1% en Suisse.