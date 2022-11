Des antennes paraboliques deviennent des installations solaires

Loèche (VS) : Quand des antennes paraboliques virent en installations solaires

C’est une première en Europe: le centre de données Leuk TDC a recouvert une des «grandes oreilles» de panneaux solaires. Une deuxième devrait l’être au printemps prochain.

«Leuk TDC et CKW ouvrent de nouvelles voies dans le domaine du photovoltaïque en transformant des antennes paraboliques en installations solaires», annonce ce mardi CKW, une filiale d’Axpo. Leuk TDC devient ainsi la première entreprise d’Europe «à utiliser des antennes paraboliques pour produire de l’énergie».

Dans un communiqué de presse ( en allemand), CKW explique qu’«au lieu de se débarrasser des antennes paraboliques hors d’usage, l’infrastructure existante est réutilisée. Les panneaux solaires sont installés à l’intérieur des antennes paraboliques, là où le rayonnement solaire est le plus fort».

Les antennes paraboliques se prêtent «parfaitement» à l’installation solaire: «Elles peuvent être orientées de manière flexible vers le soleil et produisent ainsi plus d’électricité que les installations solaires traditionnelles. De plus, la neige n’adhère pratiquement pas aux panneaux solaires et, grâce à leur situation à environ 1000 mètres d’altitude, le centre de données et les antennes paraboliques se trouvent généralement au-dessus de la limite du brouillard», poursuit CKW. Le centre de Leuk TDC pourra donc produire beaucoup d’énergie grâce au rayonnement solaire.

99% d’énergie renouvelable

Selon les calculs de CKW, une parabole peut générer près de 110’000 kWh par année – soit l’équivalent des besoins en énergie de 25 ménages. «Les panneaux solaires installés sur le toit du centre produisent 550’000 kWh supplémentaires par an», ajoute l’entreprise.

D’autres projets sont prévus par Leuk TDC: «Des panneaux solaires sur deux autres antennes paraboliques et sur des espaces ouverts pour générer encore plus d'énergie solaire». Le permis de construire pour une deuxième antenne parabolique a d’ailleurs déjà été accordé. La construction devrait débuter au printemps prochain. «Grâce à l’électricité solaire produite en interne et à l’énergie hydraulique supplémentaire, le centre de calcul de Leuk TDC fonctionnera à l’avenir à 99% avec de l’énergie renouvelable», dévoile CKW.

L’entreprise entend désormais jouer «un rôle de pionnier dans la production d’énergie respectueuse du climat: d’ici 2030, le prestataire de services énergétiques de Suisse centrale veut investir massivement dans les énergies renouvelables et produire de l’électricité supplémentaire pour 165’000 foyers et de la chaleur pour 55’000 foyers grâce à des projets de centrales dans les domaines du photovoltaïque, de l’éolien, des centrales à biomasse, de l’hydroélectricité et d’autres technologies», conclut le communiqué.