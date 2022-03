STATIONNEMENT - Quand des épaves bloquent des places de stationnement

Les épaves de voitures à moitié envahies par la végétation, de même que d’autres véhicules qui occupent une place de stationnement pendant des semaines ou des mois, sont particulièrement contrariants dans les villes où l’offre de stationnement est de plus en plus réduite. Mais que peut-on faire pour y remédier? L’experte de l’Union des professionnels suisses de l’automobile (UPSA)* connaît la réponse.

Question d’un lecteur de «20 minutes»

Dans ma commune, une moto occupe depuis longtemps un parking public. Elle est recouverte et elle va probablement rester là encore longtemps. Un véhicule hors d’usage est garé sur un autre parking public à proximité. Les roues ont même été démontées et ont été remplacées par des briques. Selon moi, ce comportement est contraire à la loi. Mais la commune n’a pas répondu à mes injonctions. Existe-t-il un moyen de lutter contre l’inaction de la commune?

Réponse d’Olivia Solari de l’UPSA

D’un point de vue juridique, le stationnement de longue durée sur des places de parc publiques constitue un usage public accru qui peut être déclaré soumis à autorisation et à redevance. Du point de vue du droit fédéral, il n’existe toutefois que peu de prescriptions à ce sujet. Les prescriptions applicables se trouvent principalement dans le droit du canton ou de la commune en question. Je ne suis donc pas en mesure de vous donner une réponse valable de manière générale.

Mais contrairement à autrefois, presque toutes les communes rurales disposent aujourd’hui d’un règlement de stationnement. Il est toutefois possible que votre commune ait renoncé à une obligation d’autorisation et qu’elle autorise le stationnement permanent sur le territoire communal. Le mieux est de vous renseigner auprès du service compétent de votre commune.

S’il existe une obligation d’autorisation, la suite de la procédure est généralement très simple. Comme il s’agit d’un véhicule garé en infraction, c’est généralement la police qui est responsable de son enlèvement et l’histoire est généralement réglée en la contactant. S’il n’y a pas d’obligation d’autorisation, vous devrez tant bien que mal tolérer l’occupation du parking.

La situation est également plus compliquée pour l’épave que vous mentionnez. Étant donné qu’il s’agit très probablement d’un dépôt illégal, c’est généralement la municipalité qui est responsable de l’enlèvement. Si celle-ci n’agit pas après plusieurs demandes, vous devriez recourir à la voie juridique.

Pour ce faire, vous pouvez essayer d’exiger une décision officielle de la commune et la contester dans les délais par un recours auprès de l’instance compétente. Mais il devrait être plutôt difficile d’obtenir une décision: les particuliers ne peuvent normalement pas prétendre directement à l’utilisation de parkings publics ou au retrait de ce genre de véhicules, raison pour laquelle la commune n’a pas non plus de raison de rendre une décision. Votre dernière possibilité serait alors de vous plaindre à l’autorité de surveillance. Elle permet de réprimander (presque) toute action de l’État ou autre inaction. Après réception de la plainte, l’autorité de surveillance examine les faits et pourrait réprimander votre commune voire entreprendre elle-même les actions nécessaires.

Les procédures avec les autorités sont malheureusement souvent compliquées et pénalisent les personnes qui ne connaissent pas le droit. Par exemple, dans votre cas, il pourrait être difficile pour un profane de trouver l’autorité de surveillance compétente. C’est la raison pour laquelle certaines communes et certains cantons disposent d’un organe de médiation qui aide les particuliers, généralement gratuitement, à s’y retrouver dans la jungle des articles et à servir de médiateur en cas de conflit avec les autorités.

Dans le cas de questions plus simples et d’une situation juridique claire, il devrait être possible aux profanes, après quelques recherches, de contester les procédures évoquées. Dans tous les cas, je vous recommande de vous informer à l’avance des frais de procédure et, en cas de doute, de faire appel à votre assurance protection juridique ou à un avocat.

Bonne route!

Envoyez vos questions par e-mail à l’adresse autoratgeber@20minuten.ch. Les questions d’actualité les plus intéressantes, ainsi que leurs réponses, seront publiées chaque semaine dans la rubrique Lifestyle de «20 minutes».