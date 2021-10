Quand deux bouchers bouffent des végans, ça fait mal

Sophie (Marina Foïs) et Vincent (Fabrice Eboué) sont mariés et bossent ensemble à la petite boucherie du quartier. Un jour, un groupe de véganes militants saccagent leur vitrine et Vincent tue accidentellement l’un d’entre eux. Pour se débarrasser du corps, il le découpe et en fait un jambon… que sa femme vend le lendemain sans le savoir!