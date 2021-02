Il se passe toujours quelques chose avec Fabio Fognini. Plusieurs fois lors de sa rencontre du 2e tour, le fantasque joueur italien aurait lancé à son compatriote Salvatore Caruso qu’il avait de la «chance». Si bien que le dernier cité, 78e au classement ATP mais forcément déçu par sa défaite au bout du suspense lors du super tie-break 4-6 6-2 2-6 6-3 7-6 (14/12), a dit sa façon de penser au No 17 mondial au moment de lui taper dans la main au filet. S’en est alors suivi deux minutes où chacun a donné son point de vue devant des officiels incrédules au sein de la John Cain Arena. Et bizarrement, ce n’est pas Fabio Fognini qui a coupé court à cette querelle transalpine…

Que se sont dits les deux protagonistes de cette drôle de fin de match? En gros, Fabio Fognini, qui venait quand même de gagner un match de Grand Chelem, a expliqué à son adversaire qu’il devrait s’excuser d’avoir eu ses «quatre points chanceux» avant de lui rappeler que c’était lui qui venait de commencer à lui rentrer dedans. «Pourquoi tu me casses les couilles? a répondu Fabio Fognini. J’ai simplement dit que tu avais de la chance. Si j’ai tort, dis-le, j’ai tort. Ce n’est pas la peine de venir m’agresser.» «Je ne l’ai pas fait», a répondu Salvatore Caruso, avant de poursuivre en racontant que cela n’était pas une manière de se comporter et «qu’il ne s’attendait pas à ça de lui.»

Interrogé, forcément, sur le sujet en conférence de presse, Salvatore Caruso a répondu. «J'étais sûr que ce serait la première question, a-t-il débuté. On a juste eu des opinions différentes sur ce qu’il s’est passé, et je pense que c’est quelque chose qui devrait rester dans le vestiaire. J'irai lui parler dans les prochains jours parce que nous sommes amis.» Un mot que Fabio Fognini a aussi employé devant les médias. «On a pas encore discuté mais on va le faire, ne vous inquiétez pas», a-t-il dit avant de lancer ironiquement au journaliste qui avait posé la question. «Je vous tiens au courant. Si vous me donnez votre téléphone, je vous envoie un texto.»