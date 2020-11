Vaud«Quand elle s’est retournée, ça a fait autant de bruit qu’un avion de chasse!»

«Quand elle s’est retournée et qu’elle a frotté la route sur une centaine de mètres, ça a fait beaucoup de bruit. J’ai d’abord cru que c’était un avion de chasse. J’ai levé les yeux au ciel et j’ai vu la remorque sur le pont de l’autoroute», raconte mercredi matin ce témoin de Crissier (VD), qui travaille dans les alentours. Ses collègues et lui ont tout de suite appelé la police.