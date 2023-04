Thaïlande: Une émission sur les fantômes fait un carton

La croyance dans le surnaturel est bien ancrée dans la culture populaire du royaume, du mythe de Mae Nak, qui hantait ses voisins après sa mort en couches, aux effrayantes «krasue», des créatures féminines avides de chair fraîche. Aujourd’hui, ces récits anciens sont déterrés par des plateformes en ligne telles que YouTube ou TikTok et les messageries instantanées. «Un homme en costume blanc lui est apparu en rêve, lui a dit que son heure était venue et qu’elle devait le suivre», décrit la première interlocutrice, la voix chevrotante. «Mais quand elle s’est retournée, elle a vu son propre corps sur le lit.»

Via les applis ou les messageries

Grâce aux nouvelles technologies, «la chance de voir des fantômes augmente», explique-t-il. «Les fantômes communiquent via les applications, les messageries, les appels téléphoniques. La technologie devient le canal par lequel ils peuvent contacter les gens», raconte Watcharapol, 46 ans, qui cultive un style discret et pince-sans-rire. Il se souvient ainsi de l’appel d’un homme racontant avoir été contacté par un ami, qui lui a donné rendez-vous dans un temple. Lorsqu’il est arrivé, ce qu’il a découvert faisait froid dans le dos: «Son ami était mort et son téléphone avait été placé dans le cercueil.»

Au rez-de-chaussée, un café consacré aux fantômes, rempli de fans, assure une autre source de revenus à l’émission, en plus des sponsors à l’antenne. Un employé, Khemjira, passe au crible des dizaines d’histoires envoyées par les auditeurs, écartant celles qui touchent à la politique ou au sujet tabou de la monarchie. «Avec l’influence de Twitter et de TikTok, de plus en plus de jeunes appellent», explique-t-il. «Je pense que les gens rencontrent souvent des fantômes. Nous n’entendons presque jamais la même histoire.»