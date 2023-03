Conseils sur le changement de pneus: Quand faut-il monter ses pneus été?

Avec l’arrivée de températures plus clémentes, le temps est venu de changer les pneus. Mais quel est le meilleur moment pour le faire? Et que faire des pneus hiver? Explications.

Le changement semestriel de pneus est imminent. Nous vous apportons quelques conseils pour y voir plus clair et rouler en toute sécurité.

Il est temps de changer les pneus de sa voiture! Certes, il peut encore neiger en montagne, mais les températures clémentes du printemps s’installent peu à peu. Nous faisons le point sur le changement de pneumatiques.

Quand faut-il changer les pneus?

En règle générale, on laisse ses pneus hiver d’octobre à Pâques. En fonction de la date sur laquelle tombent les fêtes de Pâques, il est également possible de changer ses pneus en fonction des conditions météorologiques. En l’absence de gel et par des températures continuellement positives, il est même recommandé de monter les pneus été encore plus tôt.

À quel moment montez-vous vos pneus été? Pour être honnête, je roule toute l’année avec mes pneus été. Ma voiture est équipée de pneus quatre saisons. Longtemps avant Pâques. Avant Pâques. En été, quand j’y pense. Je n’ai pas de voiture.

Le montage des pneus peut-il être réalisé soi-même ou faut-il se rendre chez un professionnel?

Si vous stockez vos pneus été montés sur jantes dans votre garage, il est possible de les monter soi-même. Dans ce cas, il convient de veiller à ce que tout soit fait dans les règles de l’art. L’avantage de confier cette tâche à un professionnel est qu’il ne faut s’occuper de rien: les pneus sont contrôlés, montés et équilibrés en atelier. De plus, les systèmes de contrôle de la pression des pneus sont également recalibrés, ce qui est nécessaire à chaque changement de pneus.

Le montage des pneus peut être réalisé soi-même. Cependant, mieux vaut confier cette tâche à un professionnel en cas de doute. Shutterstock

Pourquoi faut-il changer les pneus?

Les pneus hiver ne sont pas adaptés aux températures estivales. Cela est notamment dû au mélange de gommes et à la structure profilée. En été, les pneus hiver ont une distance de freinage plus longue. À cela s’ajoute une usure plus importante des pneus hiver en été et une augmentation de la consommation de carburant due à la résistance au roulement plus élevée.

La distance de freinage de pneus hiver est plus importante par températures estivales, surtout sur chaussée mouillée. Shutterstock

Équilibrage ou non?

Si le pneu est monté sur jante, la roue doit impérativement être équilibrée. Le déséquilibre se constate au plus tard avec les vibrations du volant à vitesse élevée ou aux bruits inhabituels.

L’équilibrage de pneus neufs est extrêmement important. Shutterstock

Que faire avec les pneus hiver?

Il est primordial de les stocker au frais, au sec et à l’abri de la lumière. Avant leur stockage, les pneus doivent être nettoyés et séchés. La pression de gonflage doit être augmentée de 0,5 bar par rapport à celle prescrite par le fabricant, car les pneus perdent de l’air pendant le stockage. Les roues complètes doivent être stockées à plat, les unes sur les autres, avec une pression d’air plus élevée. Il existe également des arbres à jantes ou des supports muraux. Les pneus sans jantes doivent être stockés en position verticale et il faut les tourner de temps en temps. Si vous n’avez pas de place, vous pouvez les entreposer dans l’atelier de votre choix.

Il est important de stocker les pneus au sec, au frais et à l’abri de la lumière. Selon que le pneu est monté sur jante ou non, il sera stocké tantôt à l’horizontale, tantôt à la verticale. Shutterstock

À partir de quand faut-il de nouveaux pneumatiques?

Selon la loi, les pneus doivent avoir une profondeur de profil minimale de 1,6 millimètre. Or, c’est trop peu, surtout à des vitesses élevées sur autoroute et par temps de pluie. Idéalement, il ne faut pas descendre en dessous de trois millimètres pour les pneus été et de quatre millimètres pour les pneus hiver.

Si le profil du pneu est inférieur à 3 millimètres sur un pneu été, il convient de le changer. Shutterstock

Qu’en est-il des pneus quatre saisons?

Les pneus quatre saisons constituent une bonne alternative pour les automobilistes qui ne conduisent que très rarement, parcourent une distance annuelle maximale de 20’000 kilomètres et laissent leur véhicule au garage en cas de neige ou de gel. Mais c’est un compromis, car l'adhérence et la distance de freinage sont moins bonnes que celles des pneus d'été.

Les pneus quatre saisons sont un compromis, mais valent toujours mieux que de rouler avec des pneus hiver en été. Shutterstock

Quels sont les points à observer lors de l’achat de pneumatiques?

Le plus simple est de demander conseil pour savoir quels pneus conviennent le mieux à votre véhicule et à votre style de conduite. Si vous voulez acheter vos pneus vous-même, il faut absolument en connaître les dimensions. Toutes les informations telles que la hauteur du pneu, le rapport hauteur/largeur, le type de construction du pneu, le diamètre de la jante, l’indice de charge et l’indice de vitesse se trouvent sur le flanc du pneu. Y sont également indiqués les symboles caractérisant les pneus d'hiver (flocon de neige) ainsi que la mention M+S (boue + neige). En plus du numéro DOT, on trouve également la date de fabrication du pneu. Les quatre derniers chiffres du numéro DOT correspondent à la semaine et à l'année calendaires de fabrication. 2022 correspond à la semaine 20 du calendrier et à l'année de production 2022.

Les données essentielles du pneu, notamment la dimension des jantes (dans le présent cas, 16 pouces) figurent sur le flanc de chaque pneu. Shutterstock On peut également y lire l’âge du pneu. Les quatre derniers chiffres du numéro DOT correspondent à la semaine calendaire et à l’année de fabrication. Dans ce cas (en haut à gauche), le chiffre 5121 correspond à la semaine 51 de l’année 2021. Shutterstock

Quelle est la durée de vie d’un pneu?

Les pneus n’échappent pas non plus à l’usure du temps. Les intempéries et l’usure naturelle altèrent la performance kilométrique des pneus. De manière générale, les pneus été ne doivent pas avoir plus de huit ans et les pneus hiver pas plus de six ans. Le kilométrage du pneu a bien entendu une influence sur son âge: un pneu qui a parcouru plus de 40’000 kilomètres devrait être changé.

Un pneu été ne doit pas avoir plus de huit ans. Shutterstock

Que révèle le nouvel étiquetage des pneumatiques?

L’autocollant carré en couleur situé sur chaque pneumatique neuf livre des informations sur les qualités du pneu été en question. On distingue trois catégories: la résistance au roulement/l’efficacité énergétique, la distance de freinage/l’adhérence sur sol mouillé et le bruit de roulement externe. La résistance au roulement du pneu est mesurée à une vitesse de 80 km/h et classée de A à E. La consommation de carburant par catégorie augmente de 0,01 à 0,1 litre aux 100 kilomètres.

La distance de freinage sur chaussée mouillée est également mesurée à une vitesse de 80 km/h et classée sur une échelle de A à E. La distance de freinage augmente respectivement de trois à six mètres par catégorie. Le bruit de roulement externe du pneu est mesuré et indiqué sur l’autocollant du pneu en décibels. Pour faciliter la comparaison, le bruit de roulement a également été classé sur une échelle de A à C.

Depuis le 1er mai 2021, le nouveau label européen s’applique sur les pneumatiques et facilite la comparaison de différents pneumatiques au consommateur. Auto-Medienportal