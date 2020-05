Tennis

Quand Federer s'invite chez Nadal

Les retrouvailles des deux légendes ont donné lieu à un bon moment de rigolade lundi soir.

Afin d'échapper à la monotonie du confinement, Rafael Nadal a opté pour un live via Instagram. Cette session a réuni autour de lui 50'000 fans, qui ont également eu droit à des interventions de Roger Federer, Andy Murray et Marc Lopez.

Cela faisait neuf mois et la demi-finale de Wimbledon que les fans attendaient un «Fedal». Ils n'ont pas été déçus. Les deux hommes ont échangé pendant une dizaine de minutes et ont surtout beaucoup plaisanté.

A propos de leur entraînement: «Je n'ai pas touché de raquette depuis Indian Wells (annulé la veille de son début le 9 mars)», avoue Nadal à Federer qui, en stratège, avait préparé son attaque. «Parfait, rétorque le Suisse, tu ne seras plus capable de jouer au tennis quand tu reviendras!» «J'espère me souvenir un peu quand même...», renvoie l'Espagnol tandis que le Suisse s'esclaffe.

«Mon genou est OK»

«Le genou est OK. Les six premières semaines se sont très bien passées, puis ça a évolué un peu plus lentement. Et maintenant, ça va de mieux en mieux. Mais j'ai beaucoup de temps! Il n'y a pas de stress, pas de précipitation, c'est le seul côté positif de la situation: j'ai énormément de temps. Au bout du compte, il faut que mon genou aille bien, le moment de mon retour n'a pas d'importance», explique le Bâlois.