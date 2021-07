Football - «Cristiano Ronaldo est fou. Ce gars est un imbécile, un malade»

Des combines en Suisse

Compatriote et coéquipier à l’époque de CR7, Fabio Coentrão n’est pas épargné: « Encore un qui n’a rien dans la tête. Et Madrid se mange ces gars! En ce moment, il fait de la merde et Mourinho (ndlr: alors entraîneur du Real) est un idiot. [...] Bon, il est un peu débile. Il conduit sans permis. »

Sur cette base, Florentino Pérez ne pouvait pas épargner Jorge Mendes, agent des trois stars citées. « C’est le représentant du président de Porto, dit le président du Real. Avec lui, tout est étrange. Avec Mourinho, Carvalho et Ferreira, ils ont pris de l’argent au Russe (ndlr: on peut imaginer qu’il parle de Roman Abramovitch, président de Chelsea)... Ce qui se passe avec cet argent, c’est qu’ils l’emportent en Suisse. Quelqu’un qui est dans la combine doit nous donner des indices. »

«Les deux plus grandes escroqueries du Real, ce sont Raul en premier et Casillas en deuxième»

« Casillas n’est pas un gardien de but du Real Madrid, que voulez-vous que je vous dise?, ose Florentino Pérez. Il ne l’est pas, il ne l’a jamais été. Cela a été notre plus grand échec. Mais vous avez ceux qui l’adorent, ils le veulent, ils lui parlent, je ne sais pas. Ils le défendent tellement... Eh bien c’est l’une des plus grandes arnaques et la seconde est Raul. Les deux plus grandes escroqueries du Real, ce sont Raul en premier et Casillas en deuxième. »