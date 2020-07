Football

Quand Florian Thauvin «casse des reins»

L’attaquant de l’Olympique de Marseille mangeait tranquillement sur une terrasse avec sa compagne quand il a entendu ce qui pourrait devenir le tube de l’été.

«Plus qu’un stade, une maison, c’est une ferveur particulière, il n’y a qu’un seul Olympique, qu’une seule étoile, c’est l’Olympique de Marseille, à jamais les premiers…» Et, surprise pour le joueur et sa petite amie, le voilà qu’il «casse des reins», quand il ne «perce pas les filets».

C’est Patrick Soules, chanteur et éducateur à l’US Cap d’Ail, qui créée actuellement le buzz avec ce tube sur les réseaux sociaux en hommage au club de la Canebière dont il est un grand supporter. «En chantant ce refrain, j’en ai les frissons. Aux armes/Aux armes/Nous sommes les Marseillais et…» Et, pour l’instant, il a gagné le cœur de Thauvin et de tous les fans phocéens.