Cyclisme - Quand Froome passe pour un randonneur à la télé

Depuis sa violente chute sur le Critérium du Dauphiné en juin 2019, le quadruple vainqueur du Tour de France n’est plus que l’ombre du cycliste dominant qu’il fut. Recruté à grands frais par l’écurie Israel Start-Up Nation en début d’année, il traîne sa peine en compétition: 47e du Tour des Emirats arabes unis et du Critérium de Dauphiné, 81e du Tour de Catalogne, 93e du Tour des Alpes, 96e du Tour de Romandie et, pour couronner le tout, 133e du dernier Tour de France (sur 141 coureurs classés!).