Football : Quand Ibra se prend pour le Père Noël

Zlatan Ibrahimovic est l’un des artisans de l’excellent début de saison du Milan AC. De quoi inspirer l’attaquant suédois en cette période de fêtes.

Seul Maradona était plus fort

Le média italien lui a également demandé de dévoiler le onze des plus grands joueurs avec lesquels il a joué, mais Zlatan s’est permis une entorse au règlement, révélant au passage le nom du seul joueur qu’il considère plus fort que lui. «Pour l’attaque, c’est facile à faire: (Zinédine) Zidane en meneur. Quand il arrivait sur le terrain, il transformait tous les autres en Zidane. Ronaldo Il Fenomeno, mon idole. Et (Diego) Maradona, parce qu’il est le plus fort de tous les temps, il était même meilleur que moi», a expliqué le Suédois.