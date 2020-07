Zurich

Quand il ne prend pas ses médocs, il devient dangereux

Le détenu qui s’est évadé mercredi du centre psychiatrique de Rheinau (ZH) avait tenté de violer des jeunes femmes qui faisaient leur jogging.

Le 2 février 2018, la Haute Cour de Zurich avait condamné Mouhamed A. à 4 ans d'emprisonnement. La justice l’avait reconnu coupable de plusieurs tentatives de viol, de harcèlement sexuel multiple et d'incendie criminel. Diagnostiqué schizophrène par un expert, il avait été placé en milieu hospitalier pour un suivi psychiatrique.

Allers-retours derrière les barreaux

Mouhamed A. est passé plusieurs fois par la case prison. Il a été arrêté une première fois le 10 janvier 2016. Un an et demi plus tard, le 9 août 2017, l’homme a été condamné pour incendie criminel par le tribunal de district de Bülach (ZH).