Vaccins contre données? : Quand Israël offre ses données médicales à Pfizer

L’Etat hébreu, qui se targue ces jours-ci d’être la «VaccineNation», a reçu un stock supplémentaire de vaccins après avoir offert ses données médicales au géant pharmaceutique.

Israël aurait déboursé davantage que le prix du marché pour assurer un approvisionnement suffisant et rapide des vaccins.

L’Etat hébreu a lancé il y a près d’un mois une campagne de vaccination «sans précédent» contre le Covid-19. Elle a déjà permis d’administrer la première des deux doses nécessaires du vaccin Pfizer-BioNtech à plus de deux des neuf millions d’habitants, à l’heure où de nombreux Etats occidentaux peinent à obtenir suffisamment de doses.

Le gouvernement israélien a commandé un total de quatorze millions de doses – pouvant immuniser sept millions de personnes - auprès des laboratoires Pfizer-BioNTech et Moderna. Et, surtout, il a déjà reçu la livraison de plusieurs millions de ces précieux flacons.

Au prix fort

Selon plusieurs médias locaux, Israël a déboursé davantage que le prix du marché pour assurer un approvisionnement suffisant et rapide des vaccins. Une information que les autorités ont refusé de commenter.

Mais la «startup nation», nom qu’Israël se donne pour mettre en valeur son secteur de l’innovation, a fait miroiter à Pfizer l’accès à des données rapides et à grande échelle sur les effets de son vaccin afin de sécuriser l’accès à un stock important de doses, selon l’accord rendu public par le ministère de la Santé et consulté lundi par l’AFP.

Cette «collaboration» entre Israël et Pfizer se présente comme un effort visant «à mesurer et à analyser les données épidémiologiques liées au déploiement du produit», c’est-à-dire à l’injection du vaccin au sein de la population israélienne.

Le document stipule que le ministère israélien de la Santé dépend d’un certain rythme de «livraison» des doses par Pfizer «afin d’atteindre une immunité collective et d’obtenir suffisamment de données le plus tôt possible».