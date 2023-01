Etats-Unis : «Quand j’ai vu mon fils, il était déjà mort. Ils l’avaient réduit en bouillie»

Getty Images via AFP

«Sa tête était enflée comme une pastèque»

«Où est passé leur humanité ? Ils ont battu mon fils comme une pinata», a-t-elle poursuivi, en référence à l’objet décoré que les enfants font exploser pour récupérer bonbons et jouets lors des fêtes d’anniversaire, une tradition importée du Mexique.

Getty Images via AFP

«Sorte d’effet de groupe»

Tyre Nichols, un Afro-Américain de 29 ans, a été hospitalisé le 7 janvier après une «confrontation» avec des policiers qui voulaient l’arrêter pour une simple infraction au code de la route. Il est décédé trois jours plus tard. Jeudi, cinq agents, eux-mêmes afro-américains, ont été inculpés pour meurtre et écroués. Quatre d’entre eux ont ensuite été libérés sous caution.

La cheffe de la police de Memphis, Cerelyn Davis, a prévenu que la vidéo montrant l’interpellation de Tyre Nichols était «comparable, voire pire» à celle montrant l’arrestation policière violente de Rodney King en 1991. L’acquittement, un an plus tard, des quatre policiers impliqués, déclencha des émeutes sans précédent à Los Angeles. «Nous prévoyons de partager la vidéo via un lien Youtube pour qu’elle soit accessible à tous. Ce sera fait en fin d’après-midi», a déclaré Cerelyn Davis sur CNN, ajoutant que les images illustraient une «sorte d’effet de groupe» au sein des cinq policiers.