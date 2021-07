Souheila Yacoub - «Quand j’aime, je ne réfléchis pas»

Ces deux jeunes comédiennes ont le même objectif, mais il n’y a jamais de jalousie entre elles. On voit peu ça au cinéma. Les relations entre femmes sont souvent conflictuelles. Pourtant c’est très réel: moi, quand mes potes ont des rôles que je n’ai pas, je suis très contente pour elles!

Quand j’aime, je ne réfléchis pas. L'amitié est plus forte que tout. Pour mes amis, je peux faire beaucoup de choses.

Et comment était-ce de jouer une jeune mère dans «De bas étage», de Yassine Qnia, aussi présenté à Cannes?

J’ai beaucoup pensé à ma mère, qui était en galère lorsque ma sœur et moi étions jeunes, parce qu’elle avait trois jobs, qu’il fallait gérer les enfants…. J’ai puisé là-­dedans, mais c’était pres­que la première fois que je ­tenais un bébé dans mes bras donc j’étais un peu en panique!

On vous verra aussi bientôt dans le nouveau film de Cédric Klapisch, « En corps »?

Oui! je joue une ex-danseuse de l’Opéra de Paris qui veut se reconvertir en actrice mais ça ne marche pas trop, alors je bosse dans un food truck avec mon mec, qui est joué par Pio Marmaï. On a terminé le tournage en mars. C’est la première fois que je vais dans un cinéma plus populaire qui tend vers la comédie. C’est assez cool d’expérimenter ça, c’est difficile la comédie et c’est très sous-­estimé.