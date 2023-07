CFF: «Quand j’allaitais mon fils, il se touchait l’entrejambe»

1 / 3 La jeune mère a filmé son agresseur, qui s‘était placé près d’elle. Mais cela n’a pas suffi. DR La jeune maman est toujours choquée quelques jours plus tard. privé Les CFF conseillent de signaler systématiquement ce genre d’agression sexuelle. 20 minuten/Michael Scherrer

Kamylla, une maman de 22 ans, a encore du mal à croire à sa mésaventure samedi soir vers 21h30 dans le train entre la gare de Zurich et la ville de Constance. Elle a été victime de harcèlement sexuel dès le début du voyage. En effet, un inconnu s’est d’abord installé près d’elle de l’autre côté de l’allée du wagon. «Il n’arrêtait pas de me regarder et de sourire», confie-t-elle. D’abord agacée, elle a décidé ne pas y prêter attention.

Mais la situation empire. Car la jeune Thurgovienne doit nourrir son petit garçon au sein. «Quand j’allaitais mon fils, il se touchait l’entrejambe. Il n’arrêtait pas de me reluquer et de rire», raconte-t-elle. «J’étais tellement dégoûtée. J’ai immédiatement arrêté d’allaiter et je me suis détournée», continue-t-elle. Elle décide alors de filmer l’homme, pour prouver ses dires. Mais celui-ci ne se décourage pas. «J’étais totalement stressée et je tremblais de tout mon corps», dit-elle.

L’homme s’est enfui

Peu de temps après, la jeune femme a enfin pu parler à deux contrôleurs. «Quand je me suis levée pour signaler l’homme, celui-ci s’est enfui», explique-t-elle. Un des collaborateurs des CFF a alors suivi l’inconnu mais celui-ci est descendu du train. Quelques jours après les faits, Kamylla se dit encore choquée et a de la peine à reprendre le train.

Du côté des CFF, on prend ce harcèlement sexuel très au sérieux. «Chaque cas de ce genre est un de trop», souligne le porte-parole Oli Dishoe. «Nous conseillons aux voyageurs de signaler ce genre d’incidents à la police», ajoute-t-il. Selon lui, la sécurité des clients et des collaborateurs est la priorité absolue: «Ils doivent se sentir en sécurité et à l’aise dans les gares comme dans les trains». Et de préciser que s’ils sont disponibles, les agents de la police des transports ou le personnel de sécurité peuvent être envoyés pour arrêter l’agresseur.

