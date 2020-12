Mise au point : Quand Jamel demandait à Macron de «fermer sa gueule»

Dans un livre, une journaliste raconte une scène incroyable survenue lors d’un dîner organisé par Luc Besson.

La journaliste de l’Opinion Corinne Lhaïk a publié aux éditions Fayard, «Président cambrioleur» le 25 novembre dernier. Dans cette enquête autour de la personnalité du président français, elle raconte une anecdote savoureuse datant de 2016, époque où Emmanuel Macron était candidat et François Hollande, président de la République.

Nous sommes à l’automne 2016 et le candidat, qui a quitté le ministère de l’Economie pour se consacrer à sa campagne présidentielle, est invité à dîner chez le producteur de cinéma Luc Besson. A la table se trouve entre autre Nicolas Hulot, qui sera plus tard ministre de l’Ecologie au début du mandat d’Emmanuel Macron, et Jamel Debbouze.