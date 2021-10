Australie: Cleo Smith a disparu depuis quatre jours

Disparition en Australie : «Quand je me suis réveillée, Cleo n’était plus dans la tente»

L’affaire d’une enfant disparue dans un endroit reculé d’Australie-Occidentale tient les autorités en haleine depuis quatre jours.

«Nous avons mis Cleo à dormir à 20 heures, juste après le dîner. Je me suis ensuite réveillée vers 1h30 pour lui donner à boire. C’est la dernière fois que je l’ai vue», témoigne la mère, Ellie Smith, dans une interview parue dans les médias australiens. «Quand je me suis réveillée samedi matin, la fermeture éclair de la tente était ouverte et Cleo n’était plus dans la tente. Son sac de couchage avait aussi disparu.»