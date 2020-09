L’écolière avait gardé sa participation au télécrochet secrète, c’est dire si ses copains d’école ont été surpris de la découvrir sur TF1 le 29 août 2020. «Quand je suis retournée en classe le lundi, ils m’ont tous félicitée et m’ont dit que j’avais très bien chanté et qu’ils étaient fiers de moi», raconte Emilia qui a interprété «Knockin' On Heaven's Door», de Bob Dylan et réussi à faire se retourner Jenifer, Soprano et Kendji.

La Genevoise a décidé de faire confiance à l’interprète de «Color Gitano» pour la suite: «Parce qu’il a participé à «The Voice» en tant que candidat (ndlr: c’était en 2014). Je me suis sentie un peu comme lui au tout début de son aventure et il joue de la guitare comme moi.» On ignore ce qu’a ressenti Kendji quand il a regardé son audition à l’aveugle durant laquelle il avait chanté «Bella», de Maître Gims, mais Emilia, elle, était très émue. «Quand je me suis vue sur à la télé, j’ai pleuré. Ça fait bizarre. En fait, jusqu’à la diffusion de l’émission, je ne me rendais pas compte qu’on allait me voir sur l’écran», dit-elle.