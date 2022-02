Le Fribourgeois Colin craint la faim dans Koh-Lanta

À 25 ans, le jeune digital manager admire les légendes de «Koh-Lanta» que sont Claude et Teheiura qui ont marqué la dernière saison en date entachée par des soupçons de triche . C’est cependant à Loïc, jeune Savoyard découvert dans «les 4 Terres» en 2020, que Colin s’identifie le plus. Le parcours du Fribourgeois sera à suivre dès le 22 février 2022, sur TF1.

Un petit moment oui. À chaque fois que je regardais l’émission, je me disais «Ah, j’aurais peut-être fait ça comme ça». J’avais vraiment cette envie de participer, mais ça me paraissait impossible. Je ne savais pas comment se déroulait le recrutement des candidats. Un jour, un ami m’a envoyé une photo avec la date limite pour s’inscrire au casting. J’ai envoyé ma candidature et j’ai été pris à mon deuxième essai. C’est magnifique.

J’ai toujours été un grand sportif. Je me suis entraîné pour certaines choses. Je me suis aussi pas mal renseigné sur l’émission en regardant d’anciennes saisons, sur les aspects théoriques. J’ai regardé des vidéos sur comment faire des cabanes, du feu. J’ai essayé de me préparer au mieux, mais il n’y a pas beaucoup de temps entre le moment où on nous apprend qu’on part et la date du départ.