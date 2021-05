Jeunes Indiens contre le Covid-19 : «Quand je réussis à aider quelqu’un, j’ai envie de pleurer»

Étudiants ou conducteurs de rickshaws s'organisent pour venir en aide aux malades du Covid-19 et palier un système de santé submergé.

Ils ont entre 14 et 19 ans et ont fondé l'association Uncut pour apporter une aide précieuses aux nombreuses personnes atteintes du Covid-19 en Inde. Cette association regroupe des dizaines de bénévoles qui utilisent les réseaux sociaux afin de canaliser les ressources médicales pour les diriger vers les personnes en danger. Connectés en permanence grâce à leur téléphone, ils vérifient la disponibilité de l’aide médicale, mettent à jour les informations en temps réel et répondent aux appels d’adultes en détresse.

«Oxygen Man»

Campagnes

Si les grandes villes ont été les plus touchées jusqu’à présent, la technologie et les réseaux sociaux touchent leurs limites au fur et à mesure que le virus s’infiltre dans les petites villes et les villages des campagnes, déclare Umang Galaiya. Cet ingénieur en informatique de 25 ans a créé une application qui permet aux utilisateurs de trouver plus facilement ce qu’ils cherchent et, surtout, de limiter leur recherche aux ressources vérifiées. Mais aussi efficace soit son application, elle ne permet pas de secourir les gens en dehors des grandes villes, regrette-t-il, citant l’exemple de sa ville natale dans l’État du Gujarat (nord-ouest), durement frappé aussi par l’épidémie. «Si je cherche des ressources à Jamnagar via Twitter, aucune proposition ne sort», a-t-il constaté.