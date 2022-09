Mélissa Afsin célèbre les 5 ans de Tataki

«Pour moi, c’est comme si tout avait commencé hier», confie la réalisatrice de contenus quand on lui demande si elle a conscience que cela fait déjà cinq ans qu’elle travaille pour Tataki. Depuis ses débuts, en 2017, le média destiné aux 15-25 ans de la RTS a pris de l’ampleur et de l’épaisseur. «Nous sommes passés d’une équipe de sept à plus de vingt aujourd’hui. La dynamique a changé et mon travail n’est plus du tout le même», ajoute Mélissa Afsin, qui a intégré l’équipe, à laquelle appartient aussi Sacha Porchet, en tant que stagiaire.

Celle qui a commencé par le format «Street View», dans lequel elle interrogeait des personnes sur des sujets de société, mais sans apparaître à l’image, n’avait pas prévu de passer devant la caméra. «C’était un challenge et je suis contente d’avoir essayé, mais quand je revois mes débuts, j’ai envie de tout refaire, rigole-t-elle. Je suis très critique avec moi-même. Même maintenant, je ne regarde pas les épisodes, j’écoute uniquement le son.» Mélissa a évidemment des dizaines de souvenirs marquant des cinq années qui viennent de s’écouler, mais l’un d’eux a une signification particulière pour la trentenaire: «C’est le moment où on a eu notre propre open space à la RTS, fin avril 2019. On avait enfin notre espace, nos bureaux et l’équipe grandissait de plus en plus.»