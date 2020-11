Johann Zarco et les pilotes MotoGP ont adoré le tracé portugais.

C’était, pour tous, le grand jour, celui où, pour la première fois, ils allaient pouvoir rouler avec leurs motos de course sur les montagnes russes du magnifique circuit installé dans le sud du Portugal, l’Autodromo de l’Algarve, à Portimão. É pousant à merveille le terrain bosselé de cette région, ce tracé accueille pour la première fois un GP et tous les pilotes sont enchantés de ce qu’ils ont découvert.

Sourires généreux en MotoGP où le titre mondial est joué depuis dimanche dernier. C’est Johann Zarco, au guidon de la Ducati de l’an dernier, qui a établi une première valeur référence, devant un Maverick Viñales (Yamaha) retrouvé et un Aleix Espargaró (Aprilia) toujours aussi rapide sur un tour. La journée a été beaucoup plus compliquée pour Valentino Rossi, qui n’a pas évité la chute (sans mal pour lui) et qui doit se contenter de l’avant-dernier rang, devant le pilote de remplacement de KTM, le Finlandais Mika Kallio.