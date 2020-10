Procès en France : «Quand Juliette veut un câlin de sa mère, on va au cimetière»

Le procès de l’étudiant algérien Sid-Ahmed Ghlam, accusé d’avoir projeté un attentat contre une église en avril 2015 à Villejuif (Val-de-Marne) et d’y avoir tué une femme de 32 ans, s’est ouvert cette semaine.

«Cruauté, lâcheté et haine»

«Je ne comprends pas pourquoi Aurélie n’est plus là», dit pour sa part Mickaël Bazin, 40 ans, l’ex-compagnon de la jeune femme assassinée. Le couple était séparé mais continuait d’entretenir de très bonnes relations. Un lien les unissait: leur fille Juliette, 4 ans et demi au moment du drame. Comment dire à une petite fille qu’elle ne verra jamais plus sa mère? «Je n’avais pas de mots», dit Mickaël Bazin, qui s’est efforcé de lui expliquer que «quelqu’un a fait du mal à maman et on ne la reverra plus jamais». «Quand Juliette veut un câlin de sa mère, on va au cimetière», a-t-il ajouté selon Le Parisien.