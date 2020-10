Harry Kane et Heung-min Son font la paire et l’affaire de Tottenham.

Si ce n’est pas lui, alors c’est l’autre. Depuis le début de cette saison aux Spurs, Harry Kane et Heung-min Son se trouvent les yeux fermés. Ce duo d’enfer a encore fait la paire ce lundi soir à Burnley avec un nouveau but du Coréen sur une passe de la tête de l’international anglais. C’est devenu un classique et, surtout, une assurance tous risques pour Tottenham lorsque la solution ne saute pas aux yeux pour briser le verrou comme c’était le cas face au 18e du classement jusqu’à cet éclair de la 76e des deux compères.

Au niveau des statistiques, seul le tandem Drogba-Lampard avait fait mieux que le duo infernal des Spurs avec 36 réalisations. Et dire que Gareth Bale chauffe encore le banc. Une fois qu’il aura retrouvé toute sa condition, le Gallois pourrait bien venir aider ce duo à devenir un trio fantastique. José Mourinho qui possède encore Vinicius Junior et Dele Al l i dans sa manche, a l’embarras du choix pour monter le s on de s on attaque …