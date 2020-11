En fêtant son but, le défenseur a passé à travers le plexiglas.

Le championnat de Erste Liga qui regroupe des équipes provenant de Hongrie et de Roumanie a eu droit à un joli coup de projecteur grâce à Marko Csollak. Lors de la rencontre entre MAC HKB Újbuda et Titanok, le défenseur de 18 ans à inscrit son premier but dans la ligue au terme d’une jolie action collective. Même sans public, l’arrière a voulu tout de même célébrer en se lançant contre la bande. Rien d’anormal jusque là… Mais rien ne s’est passé comme prévu.