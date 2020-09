Les vidéos de Dylan Guyot sont à la fois amusantes et très parlantes. DR

Prendre du plaisir en contribuant à préserver la planète. C’est la devise de Dylan Guyot, un Aiglon de 27 ans qui sillonne depuis trois ans les fonds du Léman afin de ramasser les déchets qu’il y trouve. «Je plonge après le travail en été, et je fais 7 ou 8 vidéos par an», explique le polymécanicien. Ses films sont à la fois amusants et très parlants: les canettes, bouteilles et déchets plastiques sont remontés par sacs entiers. «Dans le registre insolite, j’ai aussi trouvé un iPhone en parfait état au Château de Chillon et une bague de fiançailles à Montreux», rigole le Vaudois à la fibre écolo. Pas de chance: c’était du toc.

Une bague de fiançailles ou un iPhone en état de marche, voilà ce qu’a déjà trouvé Dylan Guyot lors de ses plongées. DR

Lunettes «swag»

Dans sa traque, Dylan Guyot reste toujours près du rivage et cible les zones urbaines. «Je suis déjà allé à Saint-Saphorin, par exemple, et je n’ai rien trouvé du tout, se souvient-il. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, Vevey est un dépotoir!» Après de gros events, c’est encore pire. L’an dernier, la Fête des Vignerons et le Montreux Jazz Festival ont laissé des traces. Verres consignés, lunettes «swag», vêtements: le plongeur passionné de vidéo y a trouvé de quoi ouvrir une brocante.

S’il a cherché à contacter les communes concernées pour évoquer une éventuelle collaboration rémunérée pour son travail, Dylan a vite été déçu: «Vevey a dit non et aucune autre n’a répondu.» Pas rancunier, celui qui a fait son service civil chez Pro Natura profite donc d’une liberté totale, et voit déjà plus loin. «L’an prochain je veux m’attaquer à l’Aar, annonce-t-il. Et je rêve aussi de la Grèce, où la mer est extrêmement polluée!»