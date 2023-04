Belgique: Quand la douane traque les lapins de Pâques à l’ecstasy

Considérée comme une porte d’entrée en Europe de la cocaïne fabriquée en Amérique latine, la Belgique est aussi devenue une plaque tournante pour les drogues synthétiques fabriquées en Europe et expédiées dans le monde entier par voie postale.

Pol Meuleneire, à la retraite dans quelques mois, a raconté combien les temps ont changé par rapport à son début de carrière, quand trouver seulement 10 grammes de cannabis dans une enveloppe suscitait l’excitation des douaniers. Aujourd’hui, son espace de travail dans un immeuble de bureaux de la zone de fret de l’aéroport de Bruxelles déborde de colis suspects et de sacs et pots remplis de pilules et de poudres illégales.