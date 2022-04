Estavayer-le-Lac (FR): Quand la ferme s’invite en ville, la foule répond présent

«La Ferme en ville», un nom évocateur pour un joli événement qui donne l’occasion aux agriculteurs du coin de présenter les fleurons de leur production aux citadins. Ainsi, vaches, veaux et chèvres ont pris leurs quartiers au pied du château de Chenaux dans une joyeuse ambiance de kermesse ce samedi. L’événement se poursuivra dimanche. «Le but d’amener la ferme en ville, c’est de faire un lien entre la ville et la campagne», a expliqué Samuel Liniger, le président du comité d’organisation de la manifestation.