Economie : Quand la guerre en Ukraine augmente les rentrées fiscales en Suisse

Indirectement, la hausse des prix du pétrole, du gaz et du charbon, renforcée par la guerre en Ukraine, profite aux communes, aux cantons et à la Confédération. Tel est le constat dressé samedi par le «Tages-Anzeiger». Le quotidien alémanique revient sur les excellents résultats semestriels publiés ces derniers jours par des entreprises actives dans les matières premières.

Les chiffres publiés jeudi par Glencore, dont le siège est dans le canton de Zoug, sont par exemple plutôt parlants. Dans son rapport semestriel, le groupe affiche un bénéfice d’exploitation record de plus de 18 milliards de francs. Sur ce montant, plus de 9 milliards proviennent du seul secteur du charbon. Le bénéfice net s’élève à 12 milliards de francs: une valeur dix fois supérieure à celle du premier semestre 2021.

«Indirectement bénéficiaire» de la guerre

La Confédération, le canton de Zoug et la commune de Baar vont indirectement aussi toucher une part non négligeable de ce gâteau. Selon les calculs du «Tages-Anzeiger», pour le premier semestre 2022, le groupe affiche une charge fiscale de 3,9 milliards de francs répartis sur tous les pays où il est actif, soit presque quatre fois plus que l’année précédente. Les chiffres ne sont pas détaillés, mais, selon le journal zurichois, il est «notoire» qu’une part considérable des impôts de Glencore est due en Suisse et qu’il est «probable» que le groupe verse «plusieurs milliards en Suisse» cette année.